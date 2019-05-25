Marcelo'dan son dakika açıklaması! Beşiktaş...

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti. Brezilyalı defans oyuncusu bir açıklama daha yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve takımda kalmak istediğini söyledi.

İki sezon önce Beşiktaş'tan ayrılarak Olympique Lyon'un yolunu tutan Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarları şaşırttı.

"Hedefimize ulaştığımız ve kulübü hak ettiği yerde, yani Şampiyonlar Ligi'nde bıraktığım için çok mutluyum. Teşekkürler" diyen ve ayrılık sinyalleri veren Fransız ekibinin başarılı defans oyuncusu, daha sonra bir açıklama daha yaparak sözlerinin Fransız gazeteciler tarafından yanlış algılandığını ve takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.



Marcelo, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Herkesin bilmesini isterim ki önceki paylaşımımda Lyon'dan ayrılacağımı söylemedim, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardığımız için mutlu olduğumu belirttim. Fransa'da bazı gazetecilerin ana dilinin İngilizce olmadığını biliyorum ve sözlerimi yanlış anladıklarını düşünüyorum."







Geçtiğimiz sezon West Ham United'a transfer olmasına engel olunan Brezilyalı futbolcu, Lyon'da özellikle taraftarla arası bozulmuş ve iyi bir sezon geçirememişti. Fransız basını ise Marcelo'nun ilk paylaşımı sonrası, 30 yaşındaki deneyimli ismin eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediğini yazmıştı.

Brezilyalı futbolcu 2017 yılında 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer oldu.