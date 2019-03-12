12 Mart 2019, Salı

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Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre krizi patlak verdi. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı milli kanat oyuncusu Gökhan Töre, resmi Twitter hesabından Beşiktaş yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 22:52
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Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!

Beşiktaş'ta sezonun devre arası öncesi kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, resmi Twitter hesabından Beşiktaş yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!

Gökhan Töre, ses getiren açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

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Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!

"Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim."

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Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!

"Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım."

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Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!

"İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz."

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