12 Mart 2019, Salı

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Protestolar altında futbol oynamak

Futbolculardan beklediği performansı göremeyen taraftarlar zaman zaman kendi oyuncularını dahi protesto ediyor. Son olarak Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında yaşanan olayın ardından akıllara "Kendi taraftarı tarafından protesto edilen futbolcu bundan nasıl etkilenir?" sorusu geldi.
12.03.2019

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