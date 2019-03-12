Protestolar altında futbol oynamak

Futbolculardan beklediği performansı göremeyen taraftarlar zaman zaman kendi oyuncularını dahi protesto ediyor. Son olarak Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında yaşanan olayın ardından akıllara "Kendi taraftarı tarafından protesto edilen futbolcu bundan nasıl etkilenir?" sorusu geldi.