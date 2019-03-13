13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Kızılyıldız'da forma giyen genç savunma oyuncusu Srdjan Babic için Celtic de devreye girdi.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 02:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 07:38
  • 1
  • 11
Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalsa da mücadelesini devam ettiren Beşiktaş'ta, bir yandan da gelecek sezonun planlaması adına girişimler başladı.

  • 2
  • 11
Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Isimat- Mirin ve sezon başında gelen Enzo Roco'dan memnun olmayan siyah-beyazlılarda, stoper bölgesine takviye konuşulurken gündemdeki isimlerden biri olan Srdjan Babic için yeni bir iddia ortaya atıldı.

  • 3
  • 11
Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Beşiktaş'ın dışında Monaco, Nice ve Feyenoord'un da peşinde olduğu 1.95'lik dev için son olarak Celtic'in de devreye girdiği ifade edildi.

  • 4
  • 11
Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Sırp basınında yer alan haberlere göre Celtic'in 22 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek için 5 ile 7 milyon euro arasında bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu ve işinin kolay olmadığı belirtildi.

  • 5
  • 11
Beşiktaş ile Celtic Babic için kapışıyor

Haberde,Srdjan Babic transfer için Beşitaş'ın Celtic'den önde olduğu ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ 5 İSTEDİ YÖNETİM 1 YAPTI | TIKLAYIN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör