07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı Vida kurtardı!

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, transfer döneminde yaptığı tercihle Galatasaray'ı kurtardı...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 10:45
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Galatasarayı Vida kurtardı!

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde adı başta Roma olmak üzere bir çok kulüple anılan Domagoj Vida flaş bir gelişme ortaya çıktı.

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Galatasarayı Vida kurtardı!

Hırvat savunmacının Arabistan'dan gelen transfer teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

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Galatasarayı Vida kurtardı!

Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün olumsuz yanıt aldığı ve ardından Galatasaraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi.

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Galatasarayı Vida kurtardı!

Sarı kırmızılılar UEFA kadrosunda da yer vermeyeceği Brezilyalı futbolcuya yapacağı ödemeden kurtulurken, üstüne para kazandı.

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Galatasarayı Vida kurtardı!

Maicon'un gitmesiyle transferin sn saatlerinde transfer edilen Luyindama için kadroda yer açılmış oldu.

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