07 Şubat 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş 11'ini belirledi...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 16:47
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Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2 mağlup eden Beşiktaş, seri yakalamak istiyor.

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Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Siyah-Beyazlılar 9 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'u ağırlayacak.

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Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Ligin 2. yarısına hızlı giriş yapan Beşiktaş, ilk maçında Akhisarspor'un yabancı kuralına uymaması nedeniyle 3-0 hükmen kazanmıştı.

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Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Daha sonra beklenmedik şekilde Erzurumspor'a evinde puan kaybeden Kara Kartal, Antalyaspor'u farklı geçerek ligde 3. sıraya yükseldi.

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Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Şenol Güneş zorlu Bursaspor maçı öncesi ilk 11'ini şekilldendirdi.

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