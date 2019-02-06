07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

"Kagawa'yı 3 dakikada bitirdik!"

Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, Japon yıldız Shinji Kagawa'nın Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 08:02
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Kagawayı 3 dakikada bitirdik!

Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, transfer döneminin son gününde Borussia Dortmund'dan kadrolarına kattıkları Shinji Kagawa transferiyle ilgili detayları açıkladı.

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Kagawayı 3 dakikada bitirdik!

Yücel transfer hikayesini şöyle anlattı: "Ben, Başkan, Şenol hoca ve Ali Naibi sohbet ediyorduk. Aklıma Kagawa geldi. 'Hocam, Kagawa bizde iş yapar mı?' dedim, 'Tabii ki yapar' dedi. 'Neden almıyoruz o zaman?' dedim, 'Para yok ki Hüseyincim' dedi.

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Kagawayı 3 dakikada bitirdik!

'Hocam ben sponspor oluyorum. Elimi taşın altına koyarım, sen yeter ki onay ver' dedim. 'Benim açımdan bir sıkıntı yok' deyince harekete geçtik.

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Kagawayı 3 dakikada bitirdik!

MUAZZAM BİR İŞ

Ali Naibi'ye döndüm, ne kadar istediklerini sordum. '1.5 milyon euro' dedi. Ben de '750 bin euro teklif edelim' dedim. 'Kabul etmezler, Milan da istiyor' dedi. Başkan da yanımızdaydı ve 'Ali, 250 bin euro da ben veriyorum; git içeri 1 milyon teklif et gel. Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan işi bitirelim' dedi

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Kagawayı 3 dakikada bitirdik!

Ali Naibi içeriye gitti ve 3 dakika sonra gelip, 'Başkanım hayırlı, uğurlu olsun. İş bitti' dedi.

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