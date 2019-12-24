24 Aralık 2019, Salı

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi sarı lacivertliler 3-1 kazanmayı başarırken, siyah beyazlıların eski yöneticisi Sinan Engin VAR konuşmalarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:43
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar gündemden düşmüyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı!

Siyah-beyazlı camia, Vida ve N'Koudou'nun pozisyonlarında penaltı beklerken basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı!

"CÜNEYT ÇAKIR'IN KAÇ PUAN ALDIĞINI MERAK EDİYORUM"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Sinan Engin, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'ı penaltı pozisyonunda uyardığını iddia etti.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı!

Engin, "Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'a 'Hocam, VAR'a gel' diyor ama Cüneyt Çakır gitmiyor. Vida'nın pozisyonuyla ilgili ikaz ediyor. Vida'nin ikinci penaltı pozisyonu hakkında." dedi.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı!
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