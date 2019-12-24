24 Aralık 2019, Salı
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Mensah için Beşiktaş devrede!
Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Son dakika gelişmesine göre Aslan'ın uzun süredir listesinin bir numarasında olan yıldız futbolcu için, Beşiktaş devreye girdi!
24.12.2019
Kayserispor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mensah için, Galatasaray ismi sıkça anılıyordu. Ancak yaşanan son dakika gelişmesine göre bu transferde Beşiktaş da devreye girdi. Siyah-beyazlılar Ganalı futbolcu için Kayserispor ile görüşmelere başladı...
13 MAÇTA 4 ASİST!
Başarılı orta saha bu sezon Süper Lig'de Kayserispor formasıyla 13 maçta 4 asist yaptı.
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