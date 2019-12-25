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Beşiktaş'tan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Fatih Terim'in gözdesiydi...
Süper Lig'in 16. haftasında dev derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 22:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 22:14
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