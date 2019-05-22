22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Fikret Orman'dan flaş yabancı hakem yorumu!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 22.05.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 00:36
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