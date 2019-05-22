22 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fikret Orman'dan flaş yabancı hakem yorumu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 00:36
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Fikret Orman'dan flaş yabancı hakem yorumu!

Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamasında: "Dünyanın en güzel tesisleri, en güzel statları ülkemizde. Bunları göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz.

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Fikret Orman'dan flaş yabancı hakem yorumu!

Yarınlarımız adına çok ümitvar olduğumuzu ifade etmek istiyorum.'' dedi.

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Fikret Orman'dan flaş yabancı hakem yorumu!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen iftar programında hakemlerle ve VAR sistemi ile ilgili konuştu.

İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları...

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Fikret Orman'dan flaş yabancı hakem yorumu!

Fikret Orman, "Bu sezon VAR sistemi devreye girmesine rağmen, sürekli hakemleri konuştuk.

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Fikret Orman'dan flaş yabancı hakem yorumu!

Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir, ligin güvenliği adil yönetim ile sağlanır.

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