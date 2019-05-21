21 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Sol kanatta devrim!

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon birçok oyuncusu ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda siyah-beyazlılar, sol kanadı isimle takviye etmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2019 01:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 07:50
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Sol kanatta devrim!

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasından sonra Beşiktaş yönetimi, yaşlı ve maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı...

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Sol kanatta devrim!

Bunlarında başında Şenol Güneş'in "kefil olamam" dediği Adriano geliyor.

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Sol kanatta devrim!

Sezonu 1.85 milyon euro'ya oynayarak kapatan Brezilyalı oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.

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Sol kanatta devrim!

Yönetim ayrıca bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve senelik 1.750 milyon euro kazanan Caner Erkin'in de ayrılmak istemesi durumunda B planını hazırlamış durumda.

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Sol kanatta devrim!

İlk olarak PSV'de beklentileri karşılayamayan ve uzun süre önce anlaşılan Aziz Behiç'le anlaşma yapılacak.

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