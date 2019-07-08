08 Temmuz 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza denmişti ancak...
Yaz transfer döneminde sessiz kalan ve yeni sezon hazırlıkları için bugün topbaşı yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Adem Ljajic, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenen Beşiktaş'ın adı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile anılıyordu. Oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlıların, yine bir dönem Fenerbahçe forması giyen başka bir yıldız isimle daha ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 08.07.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 20:59
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"