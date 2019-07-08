08 Temmuz 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Kulübünden ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Josef de Souza, sosyal medya hesabından Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 08.07.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 22:16
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"