Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Kulübünden ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Josef de Souza, sosyal medya hesabından Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 08.07.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 22:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





