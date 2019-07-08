08 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta gündem yeniden Adriano

Beşiktaş, daha önce sunulan öneriyi yetersiz bulan Adriano'yu fiyat arttırarak ikna etmeye çalışacak.
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