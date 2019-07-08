Fenerbahçe'nin eski yıldız Josef de Souza Beşiktaş yolunda!

Transfe döneminin en sessiz takımlarından olan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza​, eski külübü Fenerbahçe'den olumsuz yanıt alınca Beşiktaş'a önerildi Tecrübeli orta saha için son kararı Abdullah Avcı verecek.