08 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin eski yıldız Josef de Souza Beşiktaş yolunda!

Transfe döneminin en sessiz takımlarından olan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza​, eski külübü Fenerbahçe'den olumsuz yanıt alınca Beşiktaş'a önerildi Tecrübeli orta saha için son kararı Abdullah Avcı verecek.

Giriş Tarihi: 08.07.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 10:52
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Fenerbahçe'nin eski yıldız Josef de Souza Beşiktaş yolunda!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, kulüplere yabancı futbolcu sınırlaması getirdi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldız Josef de Souza Beşiktaş yolunda!

Bunun üzerine Al-Ahli, Fenerbahçe'den transfer ettiği Josef de Souza'dan kendisine kulüp bulmasını istedi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldız Josef de Souza Beşiktaş yolunda!

Önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan Brezilyalı yıldızın temsilcileri sarı-lacivertlilerden "Orta saha için düşündüğümüz farklı isimler var" yanıtını alınca rotayı Beşiktaş'a çevirdi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldız Josef de Souza Beşiktaş yolunda!

Yapılan görüşmede, 30 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma gelebileceği belirtildi. Beşiktaş cephesi ise olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldız Josef de Souza Beşiktaş yolunda!

Başkan Fikret Orman ve ekibi, bu konudaki kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktı. Avcı'nın olumlu görüş bildirmesi halinde, Josef de Souza için resmi görüşmelerin başlatılacağı belirtildi.

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