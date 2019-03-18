18 Mart 2019, Pazartesi
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Beşiktaş forması giydiği ilk 1.5 yılda 49 maçta 7 gol atan 'Kral', bu dönemde ise şimdiden 6 gol kaydetti. Üstelik gollerin tamamını Dolmabahçe'de buldu.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 07:46
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