18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

Beşiktaş forması giydiği ilk 1.5 yılda 49 maçta 7 gol atan 'Kral', bu dönemde ise şimdiden 6 gol kaydetti. Üstelik gollerin tamamını Dolmabahçe'de buldu.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 07:46
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

Beşiktaş'ta ilk olarak 2006- 2007 ve 2007-2008 sezonlarında olmak üzere 1,5 yıl forma giyen Burak, söz konusu dönemdeki performansıyla beklentileri karşılayamamış, 2006- 07'de 37 maçta 6 gol atmıştı.

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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

2007- 2008 sezonunda ise tamamen gözden düşmüş ve 12 maçta sadece bir gol bulabilmişti. O sezonun devre arasında da Manisaspor'a transfer olmuştu.

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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

Ve 'kral'ın siyah-beyazlı takıma dönüşü muhteşem oldu. 33 ya şındaki futbolcu, ikinci Beşiktaş döneminde ise 8 lig karşılaşmasında görev alıp, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

Özellikle Vodafone Park'taki maçlarda ortaya koyduğu performansıyla alkış alan Burak, 6 golünü de Dolmabahçe'de attı.

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