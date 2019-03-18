18 Mart 2019, Pazartesi
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Beşiktaş’ta deprem! Yıldız oyuncu parası ödenmezse bugün serbest
Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcusunun serbest kalmasını önlemek için gün içerisinde oyuncuya ödemek yapmak zorunda. Beşiktaş yönetiminin 31 Mart'a kadar oyuncularına 13 milyon euro daha ödeme yapması gerekiyor. Aksi takdirde Kartal'ın Avrupa'dan men cezası alma ihtimali söz konusu.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 09:56
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