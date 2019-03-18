18 Mart 2019, Pazartesi

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Beşiktaş’ta deprem! Yıldız oyuncu parası ödenmezse bugün serbest

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcusunun serbest kalmasını önlemek için gün içerisinde oyuncuya ödemek yapmak zorunda. Beşiktaş yönetiminin 31 Mart'a kadar oyuncularına 13 milyon euro daha ödeme yapması gerekiyor. Aksi takdirde Kartal'ın Avrupa'dan men cezası alma ihtimali söz konusu.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 09:56
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Beşiktaş’ta deprem! Yıldız oyuncu parası ödenmezse bugün serbest

Süper Lig'de ilk iki sıra içi mücadele veren Beşiktaş, diğer yandan da maddi sıkıntılarla boğuşuyor.

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Beşiktaş’ta deprem! Yıldız oyuncu parası ödenmezse bugün serbest

Mart ayının sonuna kadar oyuncularına 13 milyon Euro ödemesi gereken siyah-beyazlılar, öncelikle Jeremain Lens'e ödeme yapmak zorunda.

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Beşiktaş’ta deprem! Yıldız oyuncu parası ödenmezse bugün serbest

Hollandalı futbolcuya gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde serbest kalma hakkı doğacak.

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Beşiktaş’ta deprem! Yıldız oyuncu parası ödenmezse bugün serbest

Beşiktaş yönetiminin bu durumun önüne geçmesi için yıldız futbolcuya bugün 1 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

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Beşiktaş’ta deprem! Yıldız oyuncu parası ödenmezse bugün serbest

Siyah-beyazlılar için asıl kritik tarih ise 31 Mart.

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