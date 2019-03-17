17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!

Geçen sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zamanı geldiğinde Türkiye'ye döneceğini belirtilen milli futbolcu, Beşiktaş'ın son durumunu da değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 17.03.2019 15:22
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Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!

Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'a özel röportaj verdi.

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Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendiren Cenk Tosun, Shinji Kagawa ve Burak Yılmaz transferleri hakkında konuştu.

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Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!

Cenk Tosun'un açıklamaları şu şekilde;


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Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!

SORU: Beşiktaş'tan ayrıldın. Buraya geldin, ilk antrenmanına çıktın. İlk maçını oynadın. O anlarda neler yaşadın? Neler hissettin? Buraya gelmek sana ne hissettirdi? O günkü duygularını hatırlıyor musun?

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Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!

CENK TOSUN: Benim çocukluk hayalim profesyonel futbolcu olmaktı. Beşiktaş'ta oynamayı küçüklüğümde hayal bile edemezdim.

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