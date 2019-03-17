17 Mart 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması!
Geçen sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zamanı geldiğinde Türkiye'ye döneceğini belirtilen milli futbolcu, Beşiktaş'ın son durumunu da değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 17.03.2019 15:22
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!