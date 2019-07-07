07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Burak Yılmaz'dan olay karar!

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sessiz sedasız sürmeye devam ediyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Kara Kartal'da sürpriz bir ayrılık daha gündeme gelebilir. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Burak Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 09:28
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Burak Yılmaz'dan olay karar!

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.

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Burak Yılmaz'dan olay karar!

Abdullah Avcı ısrarla transferlerin kampa yetişmesi gerektiğini vurgularken, yönetim transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.

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Burak Yılmaz'dan olay karar!

Kara Kartal'da birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

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Burak Yılmaz'dan olay karar!

Larin ve Mustafa Pektemek'in ayrılışının ardından Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir.

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Burak Yılmaz'dan olay karar!

İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.

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