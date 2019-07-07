Burak Yılmaz'dan olay karar!

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sessiz sedasız sürmeye devam ediyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Kara Kartal'da sürpriz bir ayrılık daha gündeme gelebilir. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Burak Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





