07 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!
Takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdikten sonra takviye çalışmalarına başlayan ancak transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. 2017 yılında 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yolunu tutan ancak yeterli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 07.07.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 13:37
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