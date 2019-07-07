07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Siyah-beyazlılar Caen'de forma giyen 1.86'lık yıldızı yakın takibe aldı. Nantes'ın da istediği Casimir Ninga; sol kanat, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2019 01:48 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 07:49
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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Beşiktaş'ın kanat transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı kulübün Fransa'da Caen forması giyen Casimir Ninga ile ilgilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Sol kanatta başarılı performanslar sergileyen Casimir Ninga, aynı zamanda Çad Milli Takımı formasını terletiyor.

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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

Sosyal medyada yayın yapan Fransa Ligue 1 Türkçe hesabının haberine göre Beşiktaş, Casimir Ninga'yı transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın bu transferde Nantes ile yarıştığı öne sürülüyor.

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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

NANTES İLE YARIŞIYORLAR
Öte yandan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın, Casimir Ninga'yı transfer etmek için Caen'e 2 milyon avro teklif edeceği aktarıldı.

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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi

26 yaşındaki Çadlı sol kanat oyuncunun ayrılığı hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Nantes arasındaki Casimir Ninga yarışının kazanının yakın zamanda belli olması bekleniyor.

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