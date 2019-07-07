07 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'tan Casimir Ninga sürprizi
Siyah-beyazlılar Caen'de forma giyen 1.86'lık yıldızı yakın takibe aldı. Nantes'ın da istediği Casimir Ninga; sol kanat, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2019 01:48 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 07:49
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