09 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Transferde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlatan Beşiktaş, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda sıra forvet transferine geldi. Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralayan Kara Kartal, Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor. İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 isim...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 16:11
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Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Geçtiğimiz sezon ligi 3'üncü sırada bitirerek taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta yeni sezonda hedef şampiyonluk.

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Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde başarı elde etmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte hedefteki 3 isim

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin uzun süredir Burak Yılmaz'ın peşinde olması Kartal'da keyifleri kaçırıyor.

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Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Burak'a gelen teklifleri reddeden Beşiktaş yeni teklif almaya devam ediyor.

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Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte hedefteki 3 isim

Kara Kartal bu tekliflerin üzerine Burak'ın takımdan ayrılma ihtimalini ciddi ciddi düşünmeye başladı.

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