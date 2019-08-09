09 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan golcü harekatı! İşte hedefteki 3 isim
Transferde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlatan Beşiktaş, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda sıra forvet transferine geldi. Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralayan Kara Kartal, Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor. İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 isim...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 16:11
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