09 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu

Yeni sezon için kadosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Yıldız golcü Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forvete takviye yapmayı planlayan siyah beyazlı yönetim Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun ve Porto'da oynayan diğer bir eski golcüsü Aboubakar'dan umduğunu bulamayınca bir kez daha Miguel Borja'ya döndü.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 00:36
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Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde yaşanan sakatlıklar tüm transfer politikasını altüst etti.

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Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu

Kadrosunu bir kanat (Boyd), bir stoper (Ruiz), bir de sağ bek (Douglas) alarak güçlendiren siyah-beyazlılar; Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle yeniden forvet arayışlarına hız verdi.

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Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu

Bu periyotta ilk olarak eski yıldızları Cenk Tosun ile görüşen ancak kulübü Everton'dan kiralama için 'olumsuz' yanıt alan yönetim; ardından Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar için de 'satmıyoruz' yanıtını duyunca rotasını eski gözdelerinden Miguel Borja'ya çevirdi.

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Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu

SATIŞ OPSİYONLU KİRALAMA

Brezilya basını, bir süre önce gelecek sezon Palmeiras'ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja'yı, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği iddiasında bulunmuştu.

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Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu

26 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da artık Avrupa'da forma giymek istediği ve bu yüzden Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakacağı ifade edilirken; Brezilya ekibinin, Kolombiyalı santrforun satışında zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

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