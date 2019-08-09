Beşiktaş'ta Miguel Borja operasyonu

Yeni sezon için kadosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Yıldız golcü Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forvete takviye yapmayı planlayan siyah beyazlı yönetim Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun ve Porto'da oynayan diğer bir eski golcüsü Aboubakar'dan umduğunu bulamayınca bir kez daha Miguel Borja'ya döndü.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 00:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





