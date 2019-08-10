10 Ağustos 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Beşiktaş son hazırlık maçına çıkıyor. Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kampa giren ve burada oynadığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Panathianikos ile karşılaşıyor. Yunan temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşmış ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış. İşte Beşiktaş'ın Panathinakos karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 12:22
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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında bugün karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.

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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı.

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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

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