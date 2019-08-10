Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Beşiktaş son hazırlık maçına çıkıyor. Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kampa giren ve burada oynadığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Panathianikos ile karşılaşıyor. Yunan temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşmış ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış. İşte Beşiktaş'ın Panathinakos karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





