Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına da 4-2'lik Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Siyah-beyazlı takımdaki kötü gidişatın en büyük sorumlusu ise teknik direktör Abdullah Avcı olarak gösteriliyor. Son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş'ta yönetim, tecrübeli teknik adam hakkındaki kararını verdi.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





