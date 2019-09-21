21 Eylül 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına da 4-2'lik Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Siyah-beyazlı takımdaki kötü gidişatın en büyük sorumlusu ise teknik direktör Abdullah Avcı olarak gösteriliyor. Son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş'ta yönetim, tecrübeli teknik adam hakkındaki kararını verdi.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 10:37
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Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'e kötü başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

Süper Lig'de ilk 4 haftada birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyetle son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı.

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Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

K Grubu'nda deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada 2-1'lik üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta işlerin bir türlü yolunda gitmemesi yönetimi harekete geçirdi.

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Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

Karşılaşma sonrası kendi aralarında durum değerlendirmesi yapan yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı'ya kritik maçlar öncesi tam destek verilmesi üzerinde görüş birliğine vardı.

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