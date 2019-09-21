21 Eylül 2019, Cumartesi

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Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!

Son dönemlerde alınan başarısız sonuçlardan sonra Beşiktaş'ta takımdaki düşüşün sebepleri aranmaya başlandı. Beşiktaş yönetiminin tam destek verdiği Abdullah Avcı, takımdaki problemleri 5 sebebe bağladı. İşte o sebepler...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 18:59
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Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!

Beşiktaş Süper Lig'in 4.haftasında aldığı Gazişehir mağlubiyeti sonrası Uefa Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.

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Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar da Avrupa arenasında alınan Sloven Bratislava mağlubiyeti bardağı taşırdı.

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Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!

Maç sonunda alınan bu sonuç sebebiyle taraftarlardan özür dileyen Avcı'nın, takımla ilgili bir rapor hazırladığı bildirildi.

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Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!

Avcı'nın, Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede düşüşle ilgili olarak düşüncelerini anlattığı öğrenildi.

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Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!

Özellikle futbolcuların isteksiz görüntüsü gözlerden kaçmazken, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oluşan bu olumsuz havayı 5 sebebe bağladı.

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