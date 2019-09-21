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Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!
Son dönemlerde alınan başarısız sonuçlardan sonra Beşiktaş'ta takımdaki düşüşün sebepleri aranmaya başlandı. Beşiktaş yönetiminin tam destek verdiği Abdullah Avcı, takımdaki problemleri 5 sebebe bağladı. İşte o sebepler...
Giriş Tarihi: 21.09.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 18:59
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