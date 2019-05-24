24 Mayıs 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden yıldız futbolcunun, menajerine sezon biter bitmez kendisine kulüp bulması için talimat verdiği ve yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 12:58
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