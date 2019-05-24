Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden yıldız futbolcunun, menajerine sezon biter bitmez kendisine kulüp bulması için talimat verdiği ve yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





