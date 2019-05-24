24 Mayıs 2019, Cuma

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden yıldız futbolcunun, menajerine sezon biter bitmez kendisine kulüp bulması için talimat verdiği ve yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 12:58
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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden başkan seçilmesiyle transfer çalışmalarına hız verildi.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Siyah-beyazlıların ilk hedefi ise yeni teknik direktörü en kısa süre içerisinde takımın başına geçirmek.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Kara Kartal'ın adı Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Tayfun Korkut, Okan Buruk ve Sergen Yalçın gibi isimlerle anılıyor.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Yeni teknik adamın transfer raporu doğrultusunda ilerlemeyi planlayan yönetim, mali sıkıntılar nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye gidecek.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Dış transferdeki ilk hedefi ise Adem Ljajic ve Shinji Kagawa...

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