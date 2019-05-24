24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Darko Lazovic sürprizi

Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibi Genoa'nın forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic'in transferini bitirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 07:33
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Darko Lazovic sürprizi

Beşiktaş'ta Orman'ın tekrardan başkanlığa seçilmesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

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Darko Lazovic sürprizi

Siyah-beyazlılar, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Lazovic'i kadrosuna katmak istiyor.

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Darko Lazovic sürprizi

Beşiktaş yönetiminin, 28 yaşındaki Sırp oyuncuyu transfer etmek için görüşmelere başladığı ancak Avrupa'dan birkaç takımın daha Lazovic ile ilgilendiği öğrenildi.

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Darko Lazovic sürprizi

İtalyan ekibiyle 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek sağ kanat oyuncusunun transferinin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

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Darko Lazovic sürprizi

4 sezondur Genoa forması giyen Lazovic, bu sezon toplam 34 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 asist yaptı. Sırp oyuncu bugüne kadar 3 farklı takımda görev yaptı.

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