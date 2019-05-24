24 Mayıs 2019, Cuma
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Darko Lazovic sürprizi
Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibi Genoa'nın forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic'in transferini bitirmek için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 07:33
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