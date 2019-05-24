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Galatasaray'dan Kagawa bombası!
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden başladı. Younes Belhanda'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın bu bölgeye oyuncu bakan sarı-kırmızılıların gündemine bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon yıldız Shinji Kagawa geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.05.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 10:19
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