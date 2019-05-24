24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Kagawa bombası!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden başladı. Younes Belhanda'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın bu bölgeye oyuncu bakan sarı-kırmızılıların gündemine bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon yıldız Shinji Kagawa geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 10:19
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Galatasaray'dan Kagawa bombası!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da birçok yıldız ismin transferi gündeme geliyor.

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Galatasaray'dan Kagawa bombası!

Marcao ve Luyindama transferleriyle savunma hattını güçlendiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde yaşadığı gol sıkıntısını yaşamamak için hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor.

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Galatasaray'dan Kagawa bombası!

Galatasaray'da Terim'in kurmayları çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Kagawa bombası!

Diğer yandan ise Devler Ligi geliri ile rahat nefes alan Galatasaray'ın kapısını menajerler çalıyor.

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Galatasaray'dan Kagawa bombası!

Cimbom'a önerilen son isim sansasyon yaratacak türden.

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