Galatasaray'dan Kagawa bombası!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden başladı. Younes Belhanda'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın bu bölgeye oyuncu bakan sarı-kırmızılıların gündemine bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon yıldız Shinji Kagawa geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





