24 Mayıs 2019, Cuma

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Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sezonun bitmesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 16:39
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Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma

Süper Lig'de aldığı sonuçlar ve sergilediği performansla son yıllarda dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Medipol Başakşehir'in bu başarısının en büyük mimarlarından biri de teknik direktör Abdullah Avcı oldu.

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Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma

Başar��lı çalıştırıcı, oyuncu seçimleri, taktiksel hamleleri ve oyuna müdahaleleri anlamında kazandırdığı maçlarla özellikle son yıllarda Başakşehir'i zirve yarışı içerisinde tutmayı başardı.

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Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma

Bu başarı neticesinde teknik direktör ihtiyacı duyan dev ekipler de 55 yaşındaki hocayı takımlarının başında görmek için adeta sıraya girdi.

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Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Abdullah Avcı ile sarı lacivertlilerin bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

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Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma

Fenerbahçe ise resmi internet sitesinden bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yayınladı.

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