24 Mayıs 2019, Cuma
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Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu! 3 yıllık anlaşma
Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sezonun bitmesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 16:39
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