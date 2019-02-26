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Şenol Güneş: “Beraberlik de olsa bu bir kayıptır”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ikinci yarı oyundan fazlasıyla düştüklerini belirterek, “5-0, 6-0 olacak maçı 3-3 tamamladık. Bizim için 3 puan alamadığımız her maç kaybedilen maçtır” dedi. Güneş istifa sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
26.02.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı işlerin kendileri için iyi gittiğini ancak ikinci yarı planlarının tutmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Sonuç odaklı oynadık. İlk yarı düşündüğümüzden, planladığımızdan fazlası oldu. Rakibi oynatmadan golleri bulduk daha fazla da bulabilirdik. İkinci yarı savunma yaparken geri çekildik. Savunma hatasıyla golü yedik. Duran toptan yediğimiz gol de oyunu rakibe çevirdi. Sonra güveni artan bir Fenerbahçe ve motivasyonu düşen bir Beşiktaş vardı. Hatalarımız çok fazla oldu bundan sonra. Rakibe çok top verdik. İkinci yarı oyunun hakimi Fenerbahçe'di. Ama ikinci yarı bulduklarımızı atsak maç farklı bir boyuta gidebilirdi. İkinci yarı Fenerbahçe'den fizik olarak düşmesi beklenirken fizik olarak bizden daha iyilerdi, moral olarak da. Bu kadar kolay goller yememelisiniz. Üst seviye bir takımız. Rakibin oyuncu değişikliklerinde oyuna giren isimler katkı yaptı. Yediğimiz goller o pozisyonları düşündüğümüzde yenecek goller değildi. Çok kolay yedik. Kısacası basit hatalar yaptık ve ikinci yarı takım ve bireysel olarak iyi değildik. Savunmada da işimizi düzgün yapamayınca rakip oyuna ortak oldu ve puanı aldı" dedi.

"BERABERLİK DE OLSA BU BİR KAYIPTIR"

Kaybedilen iki puanın üzüntü verici olduğunu belirten Güneş, "Bu kadar arzulu ve iyi oynadığımız bir maçta iki puan kaybetmek üzüntü verici. Takımın ve oyunun üzerinde de etkisi oldu bunun. İlk yarı kenarları ve ortayı kapattık ama ikinci yarı bunu yapamadık. Bu maçta da iki puan kaybettik. Bizim için 3 puan alamadığımız her maç kaybedilen maçtır. 3-0, 5-0 olacakken maç 3-3 bitti. Beşiktaş büyük takım. Beraberlik de olsa kayıptır" yorumunu yaptı.

"RAKİP DÜŞMESİ GEREKİRKEN BİZ DÜŞTÜK"

Alınan skorun kendilerine yakışmadığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bugün kazanmak için her şeyi yaptık olmadı. 5-0, 6-0 da olabilirdi ama olmadı. Tabii bu skor bize yakışmaz. Biz oyun ve skor için sahaya çıkarız. İlk yarı işimizi düzgün yaptık ama ikinci yarı istediklerimizi yapamadık. Aslına bakarsanız 3-3 olduğunda oyuna tepki koyamamamızı eleştirilebiliriz. Rakibin oyundan düşmesi gerekirken biz düştük" şeklinde konuştu.

"YİNE AYNI DEĞİŞİKLERİ YAPARDIM"

Fenerbahçe'nin sağ kanattan çok etkili geldiğini söyleyen Güneş, "Rakip sağ tarafını iyi kullanan bir takım. Dirar ve Isla iyi oyuncular. Valbuena da oyuna girince iyi katkı yaptı. Bizim burada ne yapamadığımız önemli. İlk yarı sağ tarafta işleri iyi yaptık ama ikinci yarı yapamadık. İkinci yarıda hem orta göbekte uzak kaldık hem de kenarları kapatamadık. Futbol hatalar oyudur. Bana sorsanız yine aynı değişiklileri yapardım" dedi.

İSTİFA SORUSUNU GÜNEŞ YANITSIZ BIRAKTI

Öte yandan Şenol Güneş hakkında yapılan "Milli takım dedikoduları performansını etkiledi mi?" sorusuna "Bunlar art niyetli yorumlar" ifadesini kullanırken bir basın mensubunun "İstifa edecek misiniz?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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