13 Haziran 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalleri rotayı yeni isimlere döndürdü. Yönetim, kanatlarda görev yapan iki yıldızın önümüzdeki sezon olmama ihtimalini düşünerek Roma'nın 22 yaşındaki oyuncusu için düğmeye bastı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:02
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Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, birçok farklı mevkideki oyuncularla ilgili girişimlerini hızlandırdı.

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Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim

Avcı'nın yeni sezon kadrosunda sıcak bakmadığı isimlerden olan Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma'nın durumları halen belirsizliğini korurken; iki futbolcudan birinin, hatta ikisinin de gitme ihtimallerini göz önünde bulunduran yönetim alternatif isimlere yönelmiş durumda.

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Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim

AVCI OLUMLU RAPOR VERDİ
Bu isimlerden biri de siyah-beyazlıların her transfer sezonunda listesinde yer alan Brezilyalı yıldız Gerson Santos Da Silva.

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Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim

Şenol Güneş döneminde iki kez üst üste transferi gündeme gelen Brezilyalı orta saha ve kanat oyuncusu için Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olumlu rapor verdiği bildirildi.

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Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Roma'da olan 22 yaşındaki oyuncu için Mor-Menekşelerin yeniden kiralama yapmayacaklarını açıklaması üzenine Beşiktaş yönetimi de Roma ile yeniden temasa geçti.

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