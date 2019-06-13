13 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalleri rotayı yeni isimlere döndürdü. Yönetim, kanatlarda görev yapan iki yıldızın önümüzdeki sezon olmama ihtimalini düşünerek Roma'nın 22 yaşındaki oyuncusu için düğmeye bastı.
Giriş Tarihi: 13.06.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 07:02
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