Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim

Avcı'nın yeni sezon kadrosunda sıcak bakmadığı isimlerden olan Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma'nın durumları halen belirsizliğini korurken; iki futbolcudan birinin, hatta ikisinin de gitme ihtimallerini göz önünde bulunduran yönetim alternatif isimlere yönelmiş durumda.



