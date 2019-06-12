12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı

Yeni sezon için zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı camianın beğenisini kazanan Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadroya katan yönetim, gözünü hücum bölgesine çevirdi. Mustafa Pektemek ve Cyle Larin ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılacak. Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Kara Kartal'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 20:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 20:43
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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon planlamasını ve transfer stratejisini belirledİ.

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı

Orman ve Avcı, düşük bütçelerle doğru isimlere yönelmek konusunda görüş birliğine vardı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verilmesi de kararlaştırıldı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı

Teknik patron Abdullah Avcı, takviyeler konusundaki en önemli isteğinin lig başlamadan tüm transferlerin bitirilmesi olduğunu ifade etti.


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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı

Zirvede kadro planlaması da masaya yatırıldı.

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