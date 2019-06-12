12 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı
Yeni sezon için zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı camianın beğenisini kazanan Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadroya katan yönetim, gözünü hücum bölgesine çevirdi. Mustafa Pektemek ve Cyle Larin ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılacak. Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Kara Kartal'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 12.06.2019 20:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 20:43
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"