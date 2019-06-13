14 Haziran 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! İşte yapılacak teklif

Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündeme Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Mısırlı yıldız için Kasımpaşa'ya yapacağı teklifi hazırladı.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 07:43
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Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! İşte yapılacak teklif

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

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Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! İşte yapılacak teklif

Siyah-beyazlılar teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isterken, ilk önceliğini 'kanat' mevkine vermiş durumda.

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Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! İşte yapılacak teklif

Quaresma'nın yeni sezon öncesinde durumunun belirsiz olması, Lens'in de beklentilerin altına kalması sebebiyle bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanan yönetimin, Kasımpaşa'dan Trezeguet ile ilgilendiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! İşte yapılacak teklif

Ezeli rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın da transfer listesinde bulunan 24 Mısırlı yıldız için Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa kulübüyle görüşmeye başlıyor.

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Beşiktaş'tan Trezeguet bombası! İşte yapılacak teklif

NAKİT PARADA ISRAR EDİLİYOR

Siyah-beyazlılarda bu transferle bizzat Başkan Fikret Orman'ın ilgilendiği öğrenildi.

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