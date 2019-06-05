05 Haziran 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Genoa ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Udinese ile birlikte Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 08:00
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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Darko Lazovic oldu.

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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Sırp kanat oyuncusunun bonservisinin elinde olması nedeniyle siyah-beyazlıların istekli olduğu belirtildi.

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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Beşiktaş dışında Darko Lazovic ile Udinese'nin de ilgilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Genoa ile sözleşmesi sona eren Lazovic için Beşiktaş ve Udinese devreye girdi.

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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı

Bonservisi elinde olan futbolcu için iki kulübün de istekli olduğu kaydedildi.

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