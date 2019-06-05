05 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Lazovic harekatı
Genoa ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Udinese ile birlikte Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 05.06.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 08:00
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