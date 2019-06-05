05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Hollanda basını yazdı! Beşiktaş'a dev golcü...

Geçen sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren ve 32 maçta 15 gol atan 28 yaşındaki forvetin seneye siyah-beyazlı formayı giyeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 08:00
  • 1
  • 13
Hollanda basını yazdı! Beşiktaş'a dev golcü...

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

  • 2
  • 13
Hollanda basını yazdı! Beşiktaş'a dev golcü...

Siyah beyazlılar için son olarak Togolu golcü Peniel Mlapa iddiası ortaya atıldı.

  • 3
  • 13
Hollanda basını yazdı! Beşiktaş'a dev golcü...

Hollanda basınından ELF Voetbal'un haberine göre Peniel Mlapa, gelecek sezon gollerine Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla devam edecek.

  • 4
  • 13
Hollanda basını yazdı! Beşiktaş'a dev golcü...

Sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren Togolu golcünün Başakşehir döneminden beri Abdullah Avcı tarafından takip edildiği ifade edildi.

  • 5
  • 13
Hollanda basını yazdı! Beşiktaş'a dev golcü...

Avcı'nın Peniel Mlapa'ya hayran olduğu vurgulanırken, transfer için yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör