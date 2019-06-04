04 Haziran 2019, Salı
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Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı
Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezondan oldukça umutlu ve takımdaki bazı oyuncuların da Avcı ile yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyor. Abdullah Avcı da yönetimle yaptığı görüşme sonrası, birçok oyuncunun geleceği hakkında karar verdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.06.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 21:28
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