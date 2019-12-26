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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kiralayabileceği oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlıları iç transferde de hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğrultusunda hareket eden Kara Kartal, yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 20:50
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