26 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kiralayabileceği oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlıları iç transferde de hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğrultusunda hareket eden Kara Kartal, yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 20:50
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren ve Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta gündem transfer...

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısının son maçında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının ardından tüm dikkatini takviye çalışmalarına verecek.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Yaşanan mali problemler nedeniyle kiralık oyunculara yönelecek olan Kara Kartal'ın öncelikli hedefi ise forvet transferi...

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Burak Yılmaz'ın uzun süreli sakatlığının ardından Güven Yalçın'dan istediği katkıyı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli golcünün yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren Umut Nayir'in yanına bir golcü takviyesi daha istedi.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Bu doğrultuda harekete geçen ve adı Sporar ve Kodjia gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın ocak ayında forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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