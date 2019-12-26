26 Aralık 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı
Sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmıştı. Ligin 6'ıncı haftasından sonra toparlanan ve aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen siyah-beyazlılar ocak ayında takıma katılacak isimler üzerinde dururken Beşiktaş'ı yıkan bir ayrılık haberi geldi. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ı yıkan haber ise yıldız ismin babasından geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 21:29
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı