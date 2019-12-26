26 Aralık 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı

Sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmıştı. Ligin 6'ıncı haftasından sonra toparlanan ve aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen siyah-beyazlılar ocak ayında takıma katılacak isimler üzerinde dururken Beşiktaş'ı yıkan bir ayrılık haberi geldi. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ı yıkan haber ise yıldız ismin babasından geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 21:29
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, sezona kabus gibi bir başlangıç yapmnıştı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı

Siyah-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak beklentilerin uzağında kalmıştı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı

Kara Kartal, bu süreçte kalesinde 12 gol görerek küme düşme hattında yer almıştı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı

Sezonun 15. haftasında sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a son dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup olarak beklenmedik bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek zirvenin 7 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

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