Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı yıkan ayrılık! Babası resmen açıkladı

Sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmıştı. Ligin 6'ıncı haftasından sonra toparlanan ve aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen siyah-beyazlılar ocak ayında takıma katılacak isimler üzerinde dururken Beşiktaş'ı yıkan bir ayrılık haberi geldi. Kara Kartal'ın yıldız futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ı yıkan haber ise yıldız ismin babasından geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 21:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





