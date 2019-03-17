17 Mart 2019, Pazar

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Şenol Güneş'ten Karius açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyetle ayrıldıkları Göztepe maçı sonrası 3 puanın sevindirici olduğunu belirtti. Karius ile ilgili de konuşan Güneş "onun düşüncesi yanlış bir düşünce" dedi.
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