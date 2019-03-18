Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi

OĞLUYLA BİRLİKTE GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın başına oğlu Razvan Lucescu ile birlikte geçmek isteyen ve bunu tesislerdeki buluşmada da dile getiren 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yöneticilere çalışma planı hakkında bilgi verdiği öğrenildi.