18 Mart 2019, Pazartesi
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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi
Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesinin ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin ünlü teknik adamı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne getirerek bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 11:07
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