18 Mart 2019, Pazartesi

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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesinin ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin ünlü teknik adamı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne getirerek bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 11:07
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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi

Spor Toto Süper Lig'i ilk 2 sırada bitirmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta ana gündem maddesi yeni teknik direktör.

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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi

Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu konuda somut adımlar atmaya başladı.

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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaşlı yöneticilerin Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu Nevzat Demir Tesisleri'ne getirerek bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi

OĞLUYLA BİRLİKTE GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın başına oğlu Razvan Lucescu ile birlikte geçmek isteyen ve bunu tesislerdeki buluşmada da dile getiren 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yöneticilere çalışma planı hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Ünlü isim tesislere geldi

Ayrıca Lucescu ile Güneş'in, Beşiktaş ve Milli Takım'ın yeniden yapılanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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