04 Ekim 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta bir deprem daha! 6 isimle yollar ayrılıyor
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi macerasına başlayan ancak iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sponsorluk toplantısı sonrası istifa kararı alması sonrası olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan siyah-beyazlılarda büyük bir deprem daha yaşanıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Wolverhampton'a son dakikada yediği golle mağlup olan Kara Kartal'ın teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ocak ayında 6 futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 10:59
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