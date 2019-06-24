24 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor
Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Her fırsatta takım oyununun öneminden vurgu yapan Avcı, Quaresma'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta Quaresma'nın takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir isim İstanbul'daki evini boşaltarak kafaları karıştırdı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.06.2019 11:14
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