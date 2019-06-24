24 Haziran 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor

Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Her fırsatta takım oyununun öneminden vurgu yapan Avcı, Quaresma'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta Quaresma'nın takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir isim İstanbul'daki evini boşaltarak kafaları karıştırdı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 11:14
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Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor

Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından bazı oyuncular ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya başladı.

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Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor

Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılarda bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor

Takımın başına getirilen Abdullah Avcı, takımın oyununun önemine vurgu yaparak takıma katılacak oyuncuların da takım oyununa uygun olması gerektiğini vurguladı.

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Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor

Avcı'nın bu nedenle Quaresma'nın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı iddia edilmişti.

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Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık daha gündeme geldi.

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