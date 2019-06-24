24 Haziran 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu
Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, yapılacak transferler öncesinde mevcut oyuncularla kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sahada lider bir oyuncu varlığının öneminden ve takım oyunundan her fırsatta bahseden Avcı, Beşiktaş'taki Emre'sini buldu.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 11:25
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