24 Haziran 2019, Pazartesi

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Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu

Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, yapılacak transferler öncesinde mevcut oyuncularla kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sahada lider bir oyuncu varlığının öneminden ve takım oyunundan her fırsatta bahseden Avcı, Beşiktaş'taki Emre'sini buldu.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 11:25
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Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi kadro yapılanması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu

Gelecek sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılarda yapılacak transferlerle kadro güçlendirilecek.

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Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu

Fakat her zaman takım oyununun öneminden bahseden Abdullah Avcı'nın en sevindiği nokta lider oyuncu.

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Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun varlığıyla lider oyuncu konusunda sorun yaşamayan Avcı, Beşiktaş'ta benzer özelliklere sahip oyuncu varlığıyla sıkıntı yaşamayacak gibi.

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Abdullah Avcı yeni Emre'sini buldu

İşte Abdullah Avcı'nın yeni Emre'si ve son gelişmeler...

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