24 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Khedira sürprizi!
Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi! Kartal, listesine tecrübeli Alman orta saha Sami Khedira'yı dahil etti. Siyah beyazlı kulüp, Juventus'un istemediği 32'lik yıldız için girişimlere başladı. Ancak Khedira Beşiktaş'a sıcak bakmıyor. Yönetim ise ikna turunda...
Giriş Tarihi: 24.06.2019 00:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 08:00
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