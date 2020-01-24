Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele eden ancak topladığı 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısının ilk maçında lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuş, ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BB Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek kupaya da veda etmişti.