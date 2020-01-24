24 Ocak 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...

Sezonun ikinci yarısında yarıştığı iki kulvara da kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta oklar Abdullah Avcı'ya çevrildi. Alınan üst üste sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyı takımdan yerine BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ı takımı başına getireceği konuşulan siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:42
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...

Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı ile kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilerleyen haftalarda yükselen bir grafik sergilemeye başlamış ve aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...

Sezonun ikinci yarısına da kabus gibi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda son 8 maçta 7 mağlubiyet alınması üzerine oklar yeniden Avcı'ya çevrilmiş durumda...

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele eden ancak topladığı 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısının ilk maçında lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuş, ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BB Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek kupaya da veda etmişti.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...

Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Abdullah Avcı'nın durumunu masaya yatırdı. Kötü sonuçların nedenlerini sorgulayan Çebi'nin, pazar günü Göztepe ile oynanacak maçta da puan kaybedilmesi halinde deneyimli hocayla yolları ayırmayı planladığı aktarıldı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim! Sergen Yalçın denmişti ancak...

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta taraftardan Sergen Yalçın sesleri yükselirken, başkan Çebi'nin takımın başına getirmek istediği isim de ortaya çıktı.

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