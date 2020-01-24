24 Ocak 2020, Cuma
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Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası Beşiktaş yönetimi faturayı kesti. Beşiktaş'ın sezon başından beri iyi bir istikrar yakalayamaması son dönemde taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da elenen siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından yeni teknik direktör arayışları da başlarken ilk görüşme gerçekleşiyor. İşte yapılacak olan görüşme ve Beşiktaş'ın teknik direktör adayları...
Giriş Tarihi: 24.01.2020 20:47
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