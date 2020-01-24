24 Ocak 2020, Cuma

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Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...

Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası Beşiktaş yönetimi faturayı kesti. Beşiktaş'ın sezon başından beri iyi bir istikrar yakalayamaması son dönemde taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da elenen siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından yeni teknik direktör arayışları da başlarken ilk görüşme gerçekleşiyor. İşte yapılacak olan görüşme ve Beşiktaş'ın teknik direktör adayları...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 20:47
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Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Beşiktaş'ta yönetim kurulu olağanüstü toplandı ve iki flaş ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.
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Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Siyah-beyazlılar, sezon başında Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmişti. Büyük umutlarla gelen deneyimli teknik adam beklenilen performansı gösteremedi.
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Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Fikret Orman yönetimiyle takımın başına geçen Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle birlikte görevine devam etti.
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Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla üç kulvarda mücadele etti ve bu kulvarlarda başarısız bir görüntü çizdi. Avrupa Ligi defterini erken kapatan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda BB. Erzurumspor'a elendi.
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Ayrılık sonrası karar verildi! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası...
Süper Lig'de ilk 18 haftada topladığı 30 puanla 7. sırada yer alan Kartal, büyük hayal kırıklığı yarattı. Son olarak lider Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, rakibinin 10 puan gerisinde kaldı.
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