24 Ocak 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hakkında şok gerçek!

Süper Lig'in ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı için tehlike çanlarının çalmaya başladığı siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:14
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hakkında şok gerçek!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 artı 1 yıllığına kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi sadece bir yıl uzayacak olan Burak Yılmaz, devre arası düzenlediği basın toplantısında "İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana bu şansı tanıdı" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hakkında şok gerçek!

Siyah-beyazlılar ile uzun süreli birlikteliğin mesajını veren tecrübeli golcünün yeni sözleşmesinde yer alan detaylar ortaya çıktı. İşte Sabah'ta yer alan habere göre o mukavelenin ayrıntıları...

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hakkında şok gerçek!

KULÜBE EKSTRA MALİ SORUMLULUKLAR GETİRDİ

Eski Başkan Fikret Orman, Eylül ayında görevi bırakma kararı aldıktan sonra giderayak Burak Yılmaz ile 2022'ye kadar mukavele yaptı. Bu sözleşme, kulüp aleyhine ekstra mali sorumluluklar getirdi. 2020 sezonu sonundaki opsiyona göre Burak'ın maaşı düşecekti.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hakkında şok gerçek!

Dahası opsiyonu kullanma hakkı Beşiktaş'ta saklıydı. Ancak yeni anlaşma ile bu hak kulübün elinden alındı, Burak'ın maaşı da düşmedi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hakkında şok gerçek!

İMAJ HAKLARI DA OYUNCUDA

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan bildirime göre Burak Yılmaz mukavelesini tamamlaması halinde toplamda 25.2 milyon TL garanti ücret alacak.

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