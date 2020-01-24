24 Ocak 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hakkında şok gerçek!
Süper Lig'in ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı için tehlike çanlarının çalmaya başladığı siyah-beyazlılarda tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:14
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