Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i



Kartal Kartal, bu maçı kazanarak rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 puan toplayabilen, UEFA Avrupa Ligi'ne Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayan ve bu süreçte olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş, içinde bulunduğu krizden bir an önce çıkmayı hedefliyor.