03 Ekim 2019, Perşembe

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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'u ağırlıyor. Kara Kartal, İngiliz rakibini mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı zorlu maç öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Wolverhampton ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 01:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 08:45
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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı konuk edecek.

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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i


Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek.

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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i

Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu.

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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i


Wolverhampton ise ilk hafta mücadelesinde sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi. Grupta aynı saate Braga, evinde Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i


Kartal Kartal, bu maçı kazanarak rüzgarı tersine çevirmek istiyor. Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 5 puan toplayabilen, UEFA Avrupa Ligi'ne Slovan Bratislava mağlubiyetiyle başlayan ve bu süreçte olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş, içinde bulunduğu krizden bir an önce çıkmayı hedefliyor.

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