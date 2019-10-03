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Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'u ağırlıyor. Kara Kartal, İngiliz rakibini mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı zorlu maç öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Wolverhampton ilk 11'i...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 01:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 08:45
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